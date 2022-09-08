В Вашингтоне объявлен решим «ЧС»

Режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне из-за наплыва незаконных мигрантов объявила в четверг, 8 сентября, мэр американской столицы Мюриэл Баузер, – сообщают СМИ.

На пресс-конференции мэр Вашингтона сказала: «Разработав такой план, мы остаемся честны перед ценностями, которые мы чтим в столице, и создаем систему, которая поддержит сочувственный, постоянный и скоординированный ответ».

«Режим чрезвычайной ситуации позволяет мэру учредить управление по делам беженцев, а также выделить дополнительное финансирование на урегулирование сложившейся в связи с наплывом мигрантов из штатов Техас и Аризона кризисной ситуации», – сообщили также в мэрии столицы США.

Следует отметить, что кризис в Вашингтоне возник из-за того, что губернаторы Техаса и Аризоны весной начали отправлять в столицу страны автобусы с пойманными на границе незаконными мигрантами с целью – таким образом привлечь внимание властей США к сложившейся на границе ситуации.

Вашингтон, Иван Бабурин

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