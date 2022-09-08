Турецкие спецслужбы задержали одного из главарей ИГ*

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 8 сентября, заявил, что в стране был задержан один из основных руководителей террористической группировки ИГ* Башар Хаттаб Газаль Аль Сумайдай, также известный как Абу Зейд или Мастер Зейд, – сообщает телеканал NTV.

В эфире телеканала Эрдоган сказал: «Связи этого террориста в Сирии и Стамбуле давно отслеживались, и была получена разведывательная информация о том, что он въедет в Турцию нелегально. Службы безопасности Стамбула установили, что террорист использовал поддельное имя и маскировку. В операции по задержанию террориста участвовали Главное управление безопасности страны и полицейское управление Стамбула».

*Организация признана террористической и запрещена в России

Анкара, Иван Бабурин

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