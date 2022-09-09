В горной реке на Алтае обнаружили тело пропавшего туриста

Спасатели обнаружили тело туриста, который пропал три дня назад на Алтае. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

6 сентября поступило сообщение о жителе Новокузнецка. Мужчина путешествовал по Онгудаскому району. На берегу Катуни он поскользнулся на камне и упал в реку. Его сразу же унесло течением.

Поисковая операция длилась три дня. В ней были задействованы девять человек и пять единиц техники. В общей сложности было обследовано около 20 км акватории реки.

Тело туриста обнаружили в шести км от места падения в районе слияния рек Айлагуш и Катунь.

Барнаул, Зоя Осколкова

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