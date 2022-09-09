ФСБ задержала украинцев, пытавшихся провезти в Россию около 60 кг наркотиков

В Псковской области сотрудники погранслужбы ФСБ задержали двух граждан Украины, которые пытались ввести из Латвии в Россию около 60 кг наркотика мефедрон. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

По данным спецслужбы, украинцы оборудовали в бензобаках двух автомобилей тайники, в которых было обнаружено 57 кг мефедрона.

Контрабандистов задержали в пункте пропуска через российскую госграницу «Убылинка», сообщают информагентства со ссылкой на ЦОС ФСБ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 229.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда наркотических средств). Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»