В Забайкалье раскрыли группировку контрабандистов золота

В Забайкальском крае пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте золота и покушении на его контрабанду. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители установили, что банда действовала на территории нескольких регионов Дальневосточного федерального округа. Члены группы скупали золото, очищали его и переплавляли в слитки. Затем драгоценный метал хотели незаконно вывезти за рубеж.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий у участников группы обнаружено и изъято более 50 кг золота стоимостью свыше 178 млн рублей», – сообщила Волк.

Полицейские и сотрудники ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии задержали десятерых предполагаемых участников группы. Восемь из них заключены под стражу, в отношении двоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено несколько уголовных дел, которые затем объединили в одно. Расследование продолжается.

Чита, Зоя Осколкова

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