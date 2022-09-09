Румынский военный корабль получил пробоину, подорвавшись на мине в Черном море

Корабль ВМС Румынии подорвался на дрейфующей мине в Черном море, которую собирался обезвредить. Экипаж из 75 человек не пострадал в результате взрыва. Об этом сообщило в пятницу Министерство обороны Румынии.

Инцидент произошел накануне в 25 милях к северо-востоку от румынского порта Констанца.

Минобороны заявило, что корабль был предупрежден о дрейфующей мине, но экипаж не смог обезвредить ее из-за сильного ветра и волн, передает Reuters. Мина сдетонировала, столкнувшись с корпусом корабля.

«Жертв и пострадавших в результате взрыва нет, находящимся на корабле 75 военнослужащим ничего не угрожает, плавучесть корабля не нарушена, серьезных повреждений на борту нет», – говорится в сообщении ведомства.

Пресс-служба штаба ВМС Румынии уточнила, что минный тральщик Locotenent Dimitrie Nicolescu остался на плаву, получив небольшую пробоину в районе ватерлинии.

Ранее ФСБ России предупреждала о риске дрейфа сорванных украинских мин из Черного моря в пролив Босфор и далее в Средиземное море. По информации ведомства, после начала российской спецоперации ВМС Украины установили минные заграждения на подходах к украинским черноморским портам.

Как отмечает агентство, с начала СВО на Украине Турция, Румыния и Болгария и уничтожили 28 дрейфующих или вынесенных на побережье мин в западных водах Черного моря.

Бухарест, Наталья Петрова

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