В Татарстане мужчина устроил стрельбу возле детского сада. Ему не понравилось, что рабочие решили снести старый забор.

Как сообщает телеграм-канал Mash Iptash, инцидент произошел в Набережных Челнах. Рабочие попытались снести забор, что не понравилось местному жителю. Заведующая детского сада договорилась о том, что новую изгородь поставят рядом со старой.

Однако такой расклад мужчину тоже не устроил, он взял оружие и сделал выстрел. На место прибыли сотрудники Росгвардии и задержали стрелявшего.

У нарушителя изъяли три охотничьих ружья и газовый пистолет. При этом сам он заявил, что не хотел никому навредить, а выстрелил в воздух для устрашения.

Казань, Зоя Осколкова

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