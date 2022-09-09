Пропавшую ростовскую школьницу нашли убитой в лесу

Пропавшая два дня назад в Ростовской области 14-летняя школьница найдена убитой. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружено сегодня, 9 сентября, в лесополосе на окраине села Прохоровка Красносулинского района Ростовской области в ходе поисковых мероприятий с участием волонтеров.

По подозрению в расправе над школьницей задержан 34-летний житель Прохоровки. Подозреваемый ранее был судим за попытку убийства, уточняет пресс-служба областного полицейского главка.

По информации правоохранителей, утром 7 сентября школьница из села Прохоровка ушла в школу, но домой не вернулась. Пропавшую девочку искали полицейские и волонтеры.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

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