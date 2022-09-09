В Уфе произошел крупный пожар в торговом центре

В столице Башкирии городе Уфа горит торговый центр «Меркурий». Тушение ведется по третьему рангу пожара,– сообщает ГУ МЧС по республике.

В пресс-службе регионального МЧС сообщают: «Горит ТРЦ «Меркурий». Пожарные производят тушение по повышенному рангу. Вызов на пожар поступил в 19:36 мск. Его тушат 78 человек и 28 единиц техники. Предварительно, пострадавших нет. На момент прибытия горел второй этаж торгового центра. Площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м.»

Начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов сообщил, что по ходу тушения из торгового центра был эвакуирован контактный зоопарк.

В республиканской прокуратуре сообщили, что на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора республики Александр Грязников и исполняющий обязанности прокурора Орджоникидзевского района Уфы Динар Ишмухаметов.

Уфа, Иван Бабурин

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