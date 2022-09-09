В граничащей с Украиной территории Курской области совершено нападение на росгвардейцев

Власти Курской области вечером в пятницу, 9 сентября, сообщили, что в Суджанском районе неизвестные напали на сотрудников Росгвардии, – пишет ТАСС.

В сообщении в Telegram-канале администрации региона говорится: «Неизвестные напали на сотрудников правоохранительных органов в Суджанском районе, один человек ранен. Ведется поиск подозреваемых. Просьба сохранять спокойствие и сообщать о подозрительных гражданах в полицию».

Следует отметить, что Суджанский район находится на юго-западе Курской области и граничит с Сумской областью Украины. От станции Суджа до границы с Украиной около 16 км.

Курск, Иван Бабурин

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