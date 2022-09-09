В Таиланде вараны двое суток обгладывали труп мужчины

В Королевской полиции Таиланда в пятницу, 9 сентября сообщили, что сотрудниками правоохранительных органов было обнаружено тело 50-летнего жителя Бангкока, обглоданное варанами, пишет издание Mothership.

Издание со ссылкой на источники в полиции сообщает, что труп мужчины был обнаружен в туалете, расположенном в отдельной от дома пристройке недалеко от водоема. Когда правоохранители вошли в пристройку, они увидели рядом с трупом двух варанов размеров более метра. Сообщается, что рептилии обглодали уши, ноги и иные части тела погибшего.

«Тревогу о пропаже мужчины подняли соседи, которые не видели его двое суток. Они рассказали, что умерший работал водителем мототакси и имел проблемы с давлением. Предположительно у мужчины резко поднялось кровяное давление, из-за чего он потерял сознание и умер. Скорее всего, вараны проникли в туалет через отверстия между металлическими листами, покрывающими пристройку», – сообщили в полиции.

Бангкок, Иван Бабурин

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