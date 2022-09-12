Подросток умер после курения электронной сигареты

В Новосибирской области 15-летний юноша скончался после того, как покурил электронную сигарету. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

Подросток находился на улице вместе со своим приятелем. Юноша покурил электронную сигарету, после чего его самочувствие резко ухудшилось, он потерял сознание и упал.

Пострадавшего госпитализировали в отделение реанимации. Несмотря на усилия врачей подросток скончался. Точная причина смерти устанавливается.

Тем временем, в Следственном комитете уже заинтересовались произошедшим. «Проводится доследственная проверка, по результатам будет принято процессуальное решение», – сообщили в ведомстве.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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