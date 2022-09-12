В Новой Зеландии туристы погибли после столкновения лодки с китом

В Новой Зеландии перевернулась лодка с туристами, в результате пять человек погибли. Предполагается, что судно столкнулось с китом. Об этом сообщает AP News.

Авария на воде произошла неподалеку от курортного города Каикоура. Это место известно тем, что здесь часто можно увидеть кашалотов и горбатых китов. Туристы со всего мира съезжаются сюда.

Как рассказал мэр города Крейг Макл, в тот день погода была хорошая, а вода спокойная. В какой-то момент лодка столкнулась с чем-то и перевернулась. Люди оказались в воде. Пятеро погибли.

Предположительно, судно толкнул из-под воды кит. Однако точную причину крушения установят во время расследования.

Веллингтон, Зоя Осколкова

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