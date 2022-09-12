Совершено покушение на ректора Херсонского госуниверситета

Администрация Херсонской области в понедельник, 12 сентября, сообщила, что совершено покушение на ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину. Ее пытались убить при помощи самодельного взрывного устройства, – сообщают СМИ.

В администрации Херсонской области сообщили: «Совершено покушение. В подъезде дома сработало самодельное взрывное устройство. Татьяна Томилина получила легкие ранения. При взрыве погиб мужчина. Пожилая женщина получила ранения».

Херсон, Иван Бабурин

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