Ракета компании миллиардера Безоса потерпела крушение на старте

Ракета компании Blue Origin потерпела крушение вскоре после страта в Западном Техасе в понедельник, 12 сентября. Капсула смогла отделиться от головной части ракеты носителя, – сообщает французское агентство AFP.

В Blue Origin распространили сообщение, в котором говорится: «Неисправность пусковой установки сегодня во время старта беспилотного полета послужила причиной аварии. Система выброса капсулы сработала, как и ожидалось. Пострадавших нет».

На разошедшемся в соцсетях видео можно наблюдать, как примерно через минуту после страта капсула ракеты Blue Origin включает аварийные двигатели и катапультируется из основной ракеты носителя на полной скорости, а затем на парашютах совершает жесткую посадку. Сообщается, что беспилотная капсула несла исследовательское оборудование для миссии «New Shepard 23».

Американский регулятор гражданской авиации FAA, объявил, что запретил дальнейшие старты ракеты Blue Origin, пока продолжается расследование.

«Капсула благополучно приземлилась, однако ракета носитель приземлилась в опасной зоне », – написало агентство FAA.

«Это была первая из 23-х миссий компании, которая закончилась неудачей и это удар по компании космического туризма, возглавляемой основателем Amazon», – пишет агентство AFP.

Вашингтон, Иван Бабурин

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