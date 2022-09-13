Домашний кенгуру убил своего хозяина

Австралиец умер в результате нападения кенгуру, которого он держал в качестве домашнего питомца. Животное пришлось усыпить.

Австралийская полиция сообщила во вторник, что дикий кенгуру подозревается в убийстве 77-летнего мужчины, который держал его в качестве домашнего питомца. Это будет первая смертельная атака сумчатого животного за 86 лет.

Мужчина, личность которого не установлена, был найден поздно вечером в воскресенье с «серьезными травмами» на участке в малонаселенном городе Редмонд, Южная Австралия, сообщила полиция.

«Считается, что сегодня утром на мужчину напал кенгуру», – сказал представитель полиции штата.

На место выехала бригада медиков, но семидесятилетний скончался на месте.

«На территории дома кенгуру блокировал доступ машины скорой помощи к пострадавшему», – сказал чиновник.

Полиция заявила, что им пришлось усыпить животное, потому что оно «представляет постоянную угрозу для спасательных служб».

Хотя вид кенгуру не был идентифицирован, регион Глубокий Юг Западной Австралии является домом для западного серого кенгуру, самец которого может достигать 2,2 метра в длину и весить до 70 кг.

Согласно австралийским СМИ, последнее сообщение о смертельном нападении кенгуру датируется 1936 годом. Тогда мужчина пытался спасти двух собак от большого кенгуру. В результате нападения он получил перелом челюсти и серьезные травмы головы.

Москва, Елена Васильева

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