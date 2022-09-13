Под Астраханью утонули два мальчика

В Астраханской области нашли тела двух детей, пропавших накануне. Об этом сообщает региональное управление СКР.
Трагедия произошла в поселке Ямное Володарского района. Двое братьев в возрасте шести и восьми лет отпросились у бабушки поиграть на детской площадке. Мать мальчиков в это время находилась на работе. Когда дети не вернулись, бабушка обратилась в полицию.
В ходе поисковой операции тело старшего брата нашли в реке Чурке. На берегу были обнаружены вещи мальчика. Позже было найдено тело младшего ребенка.
По факту гибели детей организована процессуальная проверка, по результатам которой будет вынесено решение.
Астрахань, Зоя Осколкова
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