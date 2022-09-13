В Арабских эмиратах в сорокоградусную жару выпал град

Сильный град выпал во вторник, 13 сентября, в некоторых районах Объединенных Арабских Эмиратов. В этот день в стране была зафиксирована температура выше 46°C, – сообщает издание Khaleej Times.

Как сообщило издание, град обрушился на Мураккаб в эмирате Дубай и Млейхой в Шардже. Национальный центр метеорологии (NCM) также сообщил о сильном дожде с градом над районами в Шардже. Самая высокая температура, зарегистрированная в этот день, составила 46,2°C в Свейхане. В среднем по стране температура была выше 40°C.

«Красные», «оранжевые» и «желтые» уровни погодной опасности для некоторых регионов страны объявил Департамент погоды ОАЭ. Полиция и муниципальные власти выпустили рекомендации по безопасности для местных жителей, а также обратились к автомобилистам с призывом быть осторожнее за рулем», – пишет Khaleej Times.

Дубай, Иван Бабурин

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