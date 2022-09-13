На Запорожской АЭС восстановлена третья линия электропередачи

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) во вторник, 13 сентября, заявило, что на Запорожской АЭС восстановлена третья резервная линия электропередачи, – сообщают СМИ.

В сообщении на сайте МАГАТЭ говорится: «Украинские инженеры добились дальнейшего прогресса в ремонте жизненно важной энергетической инфраструктуры в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), обеспечив ей новый доступ к третьей резервной линии электропередачи. Резервная линия стала доступной для ЗАЭС после ремонта распределительного устройства на близлежащей ТЭЦ».

«Несколько дней назад в результате обстрела ТЭЦ была повреждена, город Энергодар лишился электроснабжения. После ремонта сейчас электричество начало подаваться в часть домов. Сама ТЭЦ пока не работает, но распределительное устройство может быть использовано для доступа к электроэнергии из украинской сети», – сообщили в агентстве.

В свою очередь, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что «ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС остается неустойчивой. Обстрелы продолжаются на отдалении от станции, все четыре основные внешние линии электропередачи ЗАЭС отключены».

Вена, Иван Бабурин

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