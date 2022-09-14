В Омске поймали серийного насильника-форточника

В Омске задержали ранее судимого местного жителя, подозреваемого в совершении серии изнасилований. Злоумышленник проникал ночью в квартиры на первых этажах через форточки и нападал на проживающих там женщин и молодых девушек. Об этом сообщает региональный полицейский главк.

63-летний задержанный причастен как минимум к 8 преступлениям против половой неприкосновенности, совершенным в 2010-2012 годах. Кроме того, на его счету ряд имущественных преступлений, отметили правоохранители.

Отмечается, что задержанный в течение последних шести лет отбывал наказание за совершение преступления на территории другого государства. После отбытия наказания он вернулся в Омск, где сыщики его и задержали.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных подозреваемым преступлениям. Проверяется причастность задержанного к «иным фактам противоправной деятельности», говорится в сообщении. Следственные органы готовят ходатайство в суд об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Омск, Наталья Петрова

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