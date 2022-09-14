В центре Еревана проходит массовая акция протеста

В Ереване сотни людей перекрыли центральный проспект Баграмяна и собрались около у здания Национального собрания Армении, требуя отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Как следует из видео в соцсетях, были попытки сломать ворота парламента, – сообщает SputnikArmenia.

Как сообщает агентство, митингующие заявляют, что глава правительства собирается пойти на уступки Азербайджану, и призывают сторонников присоединиться к ним.

Сообщается, что причиной протестов могло послужить заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое он сделал в среду, 14 сентября, в ходе правительственного часа в парламенте. Тогда Пашинян заявил, что готов принять тяжелые решения и подписать некие «соответствующие документы ради долгосрочного мира в Армении».

Со своей стороны, Никол Пашинян заявил, что никаких документов с Азербайджаном подписывать не планирует и призвал всех протестующих не поддаваться манипуляциям.

На своей странице в одной из соцсетей Пашинян написал: «Дорогие сограждане, призываю и прошу вас не поддаваться манипуляциям. Никакого документа не подписывалось и к подписанию не готовится. Это информационная диверсия, которая направлена недружественными силами для того, чтобы сломить сопротивляемость страны».

Ереван, Иван Бабурин

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