Украинские неонацисты обстреляли пункт пропуска на границе Харьковской и Белгородской областей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг, 15 сентября, заявил, что со стороны Украины второй раз за день ведется обстрел белгородского села Нехотеевка, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Один из снарядов попал на заправочную станцию, в результате чего произошел пожар. Предварительно пострадавших нет. АЗС уже давно не работает, на станции отсутствует топливо. На место происшествия выехали сотрудники МЧС России».

Отмечается, что ВСУ снова обстреляли Многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) Нехотеева на границе Харьковской и Белгородской областей, где в Россию въезжают беженцы с Украины. Один из снарядов попал в здание таможенного терминала, в результате чего начался пожар. Пострадавших, предварительно нет.

Белгород, Иван Бабурин

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