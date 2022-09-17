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Воскресенье, 18 сентября 2022, 12:11 мск

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Теракт в Мелитополе: подорваны опоры ЛЭП

В южной части города Мелитополя на подконтрольной российским силам территории Запорожской области неизвестные подорвали опоры линии электропередачи. Об этом сообщило Управление внутренних дел по Мелитополю и Мелитопольскому району в Telegram. В ведомстве сочли произошедшее терактом.

Взрывом повреждены две железобетонные опоры, расположенные рядом с трассой в районе поселка Нового Мелитопольского района. Обошлось без пострадавших. Проводится проверка.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что опоры ЛЭП подорвали «террористы Зеленского».

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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