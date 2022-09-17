В Крыму неизвестный сжег автомобили телеведущего Дмитрия Киселева – СМИ

В Крыму неизвестный проник на территорию виллы, которая, предположительно, принадлежит российскому телеведущему, директору агентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, и поджег два автомобиля. Об этом сообщает крымский телеграм-канал «Mash на волне».

Отмечается, что пожар произошел ночью в Коктебеле. От огня серьезно пострадали внедорожник Land Rover Freelander, а также гольф-кар.

Поджог попал на видео, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости». На кадрах видно, как мужчина в кофте с капюшоном, бахилах и медицинской маске проник на территорию, поджег два автомобиля и скрылся.

Полиция возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога), сообщает региональное управление МВД РФ. Злоумышленника ищут.

По данным правоохранителей, информация о возгорании двух машин в Коктебеле поступила в полицию Феодосии около трех часов ночи 17 сентября. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. «Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления», – говорится в сообщении.

Симферополь, Наталья Петрова

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