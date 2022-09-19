Восемь человек пострадали при утечке аммиака на хладокомбинате в Сибири

В Новосибирске произошла утечка аммиака. По предварительным данным, пострадали восемь человек. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Инцидент произошел в здании Новосибирского хладокомбината. Около 300 сотрудников эвакуировались самостоятельно.
На место прибыли сотрудники экстренных служб, которые ликвидировали утечку. Причины произошедшего устанавливаются.
Восемь пострадавших обратились в медицинское учреждение с легкой степенью отравления. Как позже уточнили в МЧС, три человека были госпитализированы.
Новосибирск, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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