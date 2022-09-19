Командир Boeing умер во время полета из Новокузнецка в Санкт-Петербург

Командир самолета Boeing-737-800 скончался во время полета из Новокузнецка в Санкт-Петербург. Второй пилот экстренно посадил лайнер в аэропорту Омска. Прибывшие в аэрогавань медики зафиксировали смерть командира экипажа. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Самолет авиакомпании «Икар» выполнял рейс Новокузнецк – Санкт-Петербург в воскресенье, 18 сентября. Во время полета командиру стало плохо. Управление лайнером взял на себя второй пилот. Он принял решение совершить экстренную посадку в Омске.

К взлетно-посадочной полосе была вызвана реанимационная бригада скорой помощи, но прибывшим медикам осталось лишь констатировать смерть командира самолета, передает ТАСС.

По данным СМИ, 51-летний пилот скончался от тромбоэмболии легочной артерии.

Добавим, что следователи проводят проверку по факту смерти командира воздушного судна. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Омск, Наталья Петрова

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