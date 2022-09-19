В Мексике произошло серьезное землетрясение

Национальная сейсмологическая служба Мексики в понедельник, 19 сентября, сообщила, что магнитуда землетрясения произошедшего в районе штата Мичоакан на западе Мексики составила 7,7 баллов, – сообщают СМИ.

На сайте мексиканской сейсмослужбы говорится: «Землетрясение магнитудой 7,7 произошлов 63 км к югу от Коалькомана в штате Мичоакан. Его очаг залегал на глубине 15 км.».

Как сообщают СМИ, подземный толчок ощущался в южной, западной и центральной частях страны, включая штаты Герреро, Мичоакан, Оахака и Халиско. В штате Колима из-за обрушения стены торгового центра в городе Мансанильо погиб один человек. Сведения о материальном ущербе пока не сообщаются.

«В Мехико обстановка в настоящее время спокойная, все линии метрополитена возобновили работу в обычном режиме. Материальный ущерб после удара стихии оказался незначительным, погибших и пострадавших нет», – говорится в сообщениях местных СМИ.

Мехико, Иван Бабурин

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