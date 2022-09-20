В Башкирии полицейские сдали старые уголовные дела в макулатуру

В Башкирии полицейские сдали в макулатуру уголовные дела, которые подлежали хранению в архиве и уничтожению. Документы обнаружили в грузовике, направлявшемся в Узбекистан.

Как сообщает телеграм-канал Baza, спрессованные тома уголовных дел обнаружили в прицепе фуры на приграничном пункте «Сагарчин» в Оренбургской области. Бумаги принадлежали отделу полиции №3 по Уфе.

В общей сложности в грузовике находились 1956 уголовных дел: треть из них числились уничтоженными, а остальные – на архивном хранении. Все они были прекращены в связи с истечением сроков давности.

Позже выяснилось, что документы в макулатуру сдали двое сотрудников полиции. За это они получили чуть больше семи тысяч рублей. Деньги потратили на свое усмотрение.

По факту случившегося была проведена служебная проверка, по результатам которой принято решение об увольнении провинившихся сотрудников.

Уфа, Зоя Осколкова

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