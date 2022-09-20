Актер Сергей Пускепалис погиб в аварии

Актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП. Его автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе в Ярославской области.

Смертельная авария произошла на 201-м километре автодороги М-8. По предварительным данным, «Форд Транзит», в котором находился Пускепалис, задел фуру, после машина вылетела на встречную полосу, где врезалась в другой грузовик.

В результате актер скончался от полученных травм. Также в ДТП погиб водитель «Форда». Водитель фуры пострадал, в настоящее время он находится в реанимации, передает телеграм-канал «112».

Сергей Пускепалис – актер и режиссер театра и кино, заслуженный артист России. Он известен зрителю по таким фильмам, как «На острие», «1941. Крылья над Берлином», «Метро». Кроме того, он был художественным руководителем Ярославского театра драмы им. Волкова.

Ярославль, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»