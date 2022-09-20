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Вторник, 20 сентября 2022, 19:55 мск

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В результате обстрела боевиками ВСУ повреждены объекты на ЗАЭС

Фото: сайт Запорожской АЭС

В военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара во вторник, 20 сентября, сообщили, что в результате обстрелов ВСУ Запорожской АЭС повреждены специальный корпус и система охлаждения, – сообщает ТАСС.

В сообщении ВГА говрится: «В результате провокационных обстрелов со стороны ВСУ зафиксирован ряд повреждений инфраструктуры на территории Запорожской АЭС. Повреждения получили: спец. корпус, система охлаждения, а также столовая, где в момент начала обстрела находились работники станции. Из числа работников станции и охраняющих периметр военнослужащих Росгвардии пострадавших нет. Обстрел велся с использованием осколочно-фугасных снарядов».

Энергодар, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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