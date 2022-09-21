В Алтайском крае два человека погибли при крушении дельтаплана

В Алтайской крае упал дельтаплан, выполнявший прогулочный полет. В результате два человека погибли. Проводится проверка.

ЧП произошло неподалеку от поселка Рассвет, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. На месте работают криминалисты.

Отмечается, что в летательном аппарате были два человека, в том числе владелец судна. Оба погибли от полученных травм.

Следователи проводят проверку по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»