Более полумиллиона лживых сообщений о частичной мобилизации менее чем за сутки зафиксировано в соцсетях и СМИ

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина в среду, 21 сентября, заявила, что за неполные сутки в соцсетях и СМИ было зафиксировано уже более 615 тысяч фейковых сообщений о порядке проведения частичной мобилизации в России, – сообщает ТАСС.

Как сообщает агентство, Мизулина, в частности, сказала: «За минувшие сутки распространено на пространстве социальных сетей и в СМИ более 615 тыс. недостоверных сообщений. Подобный вал дезинформации поступал в первые две недели начала спецоперации, сейчас мы фиксируем нечто аналогичное. Очевидно, что распространяются уже заранее заготовленные сюжеты. Мы призываем россиян доверять только официальным источникам информации и не поддаваться на провокации, особенно на рассылку в мессенджерах».

«Распространяется недостоверная информация о том, что повестки будут поступать через портал «Госуслуги», о патруле, который ходит по улицам российских городов для выявления призывников, о задержаниях на улицах для вручения повесток, а также фейки о массовом переезде россиян, якобы испугавшихся частичной мобилизации, в другие страны. Большая часть публикаций распространяется с территории Украины, Эстонии, Латвии, Польши», – сообщила директор Лиги безопасного интернета.

Москва, Иван Бабурин

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