В здание администрации Тольятти бросили «коктейль Молотова»

В Тольятти в здание городской администрации бросили бутылку с зажигательной смесью. Загорелась только входная дверь. Огонь быстро потушили, сообщает телеграм-канал Baza.
Инцидент произошел сегодня около пяти часов утра, уточняет Shot. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
Правоохранители устанавливают личность поджигателя и предпринимают меры для его задержания.
Напомним, в конце августа неизвестный метнул в здание администрации Орловской области два «коктейля Молотова», один сотрудник пострадал.
Тольятти, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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