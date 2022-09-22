В здание администрации Тольятти бросили «коктейль Молотова»

В Тольятти в здание городской администрации бросили бутылку с зажигательной смесью. Загорелась только входная дверь. Огонь быстро потушили, сообщает телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел сегодня около пяти часов утра, уточняет Shot. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Правоохранители устанавливают личность поджигателя и предпринимают меры для его задержания.

Напомним, в конце августа неизвестный метнул в здание администрации Орловской области два «коктейля Молотова», один сотрудник пострадал.

Тольятти, Наталья Петрова

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