российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 22 сентября 2022, 10:03 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В здание администрации Тольятти бросили «коктейль Молотова»

В Тольятти в здание городской администрации бросили бутылку с зажигательной смесью. Загорелась только входная дверь. Огонь быстро потушили, сообщает телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел сегодня около пяти часов утра, уточняет Shot. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Правоохранители устанавливают личность поджигателя и предпринимают меры для его задержания.

Напомним, в конце августа неизвестный метнул в здание администрации Орловской области два «коктейля Молотова», один сотрудник пострадал.

Тольятти, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия,