В Дагестане брат расстрелял сестру и пырнул ножом соседа

Житель Дагестана расстрелял свою сестру, которую заподозрил в связи с соседом. Мужчину он также ранил ножом.

Инцидент со стрельбой произошел в Буйнакске. Заур приехал к сестре Зареме и застал ее на улице перед домом. Он считал, что женщина встречается с соседом, и этот выбор брату не нравился.

Заур шесть раз выстрелил в сестру из травматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами. Пули попали в грудь и шею женщины. На шум прибежал тот самый сосед и был ранен ножом в живот. В настоящее время оба пострадавших находятся в реанимации.

Подозреваемого в нападении задержали, в настоящее время с ним работают следователи, сообщает телеграм-канал Baza.

Махачкала, Зоя Осколкова

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