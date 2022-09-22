Взрыв на рынке в Мелитополе сочли терактом

Взрыв прогремел на Центральном рынке Мелитополя утром в четверг, 22 сентября. По последним данным властей, ранены шесть человек. Взрыв квалифицирован как теракт, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Взрыв произошел в одном из магазинов рынка. В торговой точке продавали военную форму. Изначально администрация Мелитополя сообщила о трех пострадавших. Позже стало известно, что число раненых выросло до шести. Об этом сообщили власти региона.

Пострадавшие госпитализированы, медики оказывают им всю необходимую помощь. Жизни раненых ничего не угрожает.

Как заявил Рогов, взрыв в Мелитополе является терактом украинских спецслужб, передает РИА «Новости». По его словам, таким образом киевский режим запугивает мирных граждан в преддверии референдума по вопросу о присоединения к России.

Москва, Наталья Петрова

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