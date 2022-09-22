Под Пермью мужчина угнал экскаватор и пытался скрыться от ГИБДД

В Пермском крае пьяный строитель угнал экскаватор и попытался скрыться на нем от автоинспекторов. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент произошел в селе Кривец. 20-летний рабочий строительной бригады распивал спиртное со своим коллегой. В какой-то момент приятели решили проникнуть в экскаватор-погрузчик и послушать в нем музыку.

«Уже в кабине фигуранту пришла идея покататься и он, заведя двигатель, выехал с территории базы. Двигаясь по улицам села, молодой человек был остановлен сотрудниками ГИБДД. Водитель отказался предъявить госавтоинспекторам документы на экскаватор и попытался скрыться», – сообщили в ведомстве.

В результате хулигана задержали и составили несколько протоколов об административном нарушении, а также возбудили в отношении него уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения).

Пермь, Зоя Осколкова

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