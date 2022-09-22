В Херсоне накануне референдума задержаны диверсанты

ГУ МВД Херсонской области в четверг, 22 сентября, сообщило, что в Херсоне задержаны диверсанты, планировавшие теракты на гражданских объектах для срыва референдума, – сообщают СМИ.

В сообщении в Telegram-канале ведомства говорится: «Силовиками в ходе проведения оперативно-боевых мероприятий, направленных на обеспечение общественной безопасности накануне проведения референдума, на территории Херсона обнаружена и обезврежена диверсионно-разведывательная группа, планировавшая осуществление террористических актов на объектах гражданской инфраструктуры, целью которых являлись срыв мероприятий по проведению референдума, запугивание гражданского населения. В ходе задержания террористической ячейки один фигурант при оказании вооруженного сопротивления ликвидирован, четверо задержано».

Херсон, Иван Бабурин

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