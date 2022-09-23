До девяти лет колонии: вынесен приговор по делу о гибели детей в лагере в Хабаровском крае

Солнечный районный суд Хабаровского края вынес приговор по уголовному делу о гибели детей при пожаре в оздоровительном лагере «Холдоми» в июле 2019 года. Трое подсудимых получили от четырех до девяти лет лишения свободы.

Владелец и директор детского лагеря признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщает региональная прокуратура. Владелец лагеря приговорен к 9 годам лишения свободы. Он также права занимать должности, связанные с воспитанием несовершеннолетних сроком на 3 года.

Директор лагеря получил 8 лет колонии с лишением права занимать должности, связанные с воспитанием несовершеннолетних сроком на 3 года.

Третий фигурант дела – начальник отдела надзорной деятельности и профилактики работы по Солнечному району Управления надзорной деятельности и профилактики Главного управления МЧС РФ по Хабаровскому краю признан виновным по статье «Халатность». Он приговорен к 4 годам колонии с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на 3 года.

Пожар в палаточном лагере «Холдоми» произошел в ночь на 23 июля 2019 года. Из 26 палаток сгорели 20. Огонь вспыхнул в одной из палаток после того, как загорелся оставленный без присмотра включенный тепловентилятора. Спустя считанные минуты пламя распространилось на остальные палатки.

Всего в лагере находились 189 детей от семи до 15 лет. На месте погибла девочка, еще трое детей умерли в больнице от полученных ожогов. Еще шестерым детям причинен вред здоровью различной степени тяжести.

Хабаровск, Наталья Петрова

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