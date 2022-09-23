Под Волгоградом спецслужбы обнаружили схрон с оружием

В Волгоградской области сотрудники Федеральной службы безопасности нашли тайник с оружием. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области в ходе осуществления мероприятий по декриминализации региона установлен тайник, в котором хранилось стрелковое оружие и боеприпасы, ранее принадлежавшие ОПГ», – говорится в сообщении.
В тайнике находились три автомата Калашникова и 200 патронов различного калибра.
В результате было возбуждено уголовное дело по статье «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».
Волгоград, Зоя Осколкова
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