В Красноярском крае неизвестный устроил пожар в военкомате

В России зафиксирована очередная попытка поджога военкомата. В этот раз в Красноярском крае неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью.

Инцидент произошел в городе Канске прошедшей ночью. По предварительным данным, неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно первого этажа, передает телеграм-канал Baza.

Потушить огонь удалось через 20 минут с начала пожара. Отмечается, что в результате ЧП пострадавших нет, документы повреждены не были, при этом в кабинете сгорела часть мебели.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Красноярск, Зоя Осколкова

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