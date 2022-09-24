В Красноярском крае неизвестный устроил пожар в военкомате

В России зафиксирована очередная попытка поджога военкомата. В этот раз в Красноярском крае неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью.
Инцидент произошел в городе Канске прошедшей ночью. По предварительным данным, неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно первого этажа, передает телеграм-канал Baza.
Потушить огонь удалось через 20 минут с начала пожара. Отмечается, что в результате ЧП пострадавших нет, документы повреждены не были, при этом в кабинете сгорела часть мебели.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Красноярск, Зоя Осколкова
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