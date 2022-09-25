В Херсоне два человека погибли после атаки ВСУ из HIMARS

Вооруженные силы Украины нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по центру Херсона. По предварительным данным, погибли два человека.
Атака была совершена примерно в 5:30 утра. Снаряд попал в гостиницу Play Hotel by Ribas, где проживали российские журналисты. Отмечается, что они не пострадали.
На данный момент известно о двоих погибших. Один из них – экс-депутат Верховной Рады от «Партии регионов» Алексей Журавко, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.
В настоящее время проводится поисково-спасательная операция. Пока неизвестно, могут ли быть под завалами люди. В ВГА подчеркнули, что здание не использовалось в военных целях, внутри находились только журналисты и персонал гостиницы.
Херсон, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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