Житель Казани обстрелял прохожих из пневматики

В Казани задержали хулигана, который обстреливал прохожих из пневматического пистолета. Оказалось, он не первый раз ведет себя неадекватно.

Житель многоквартирного дома на улице Светлой стрелял из окна балкона. Прибывшие по вызову правоохранители задержали мужчин 42 и 43 лет и изъяли у них пневматический пистолет.

По словам очевидцев, было сделано не менее 10 выстрелов. По счастливой случайности никто не пострадал.

Отмечается, что хозяин квартиры не впервые замечен в неадекватном поведении. В прошлый раз он бросал с балкона кирпичи в соседей.

В данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

Казань, Зоя Осколкова

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