Пьяный пассажир похитил таксиста и возил его с собой

В Нижегородской области 46-летний мужчина захватил автомобиль такси и вместе с водителем ездил по своим делам. Об этом сообщает телеграм-канал Ni Mash.

Нетрезвый житель Нижнего Новгорода заказал такси ночью, ему нужно было доехать до города Княгинино. Сначала пассажир уснул ненадолго, а потом начал угрожать водителю ножом, пересел за руль, но таксиста из салона не выпустил.

Доехав до пункта назначения, захватчик решил съездить за спиртным в магазин, расположенный в соседнем селе. В этот момент водитель смог связаться со своим другом, чтобы тот вызвал полицию. В результате пассажир отпустил заложника и скрылся.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

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