Во Владивостоке ФСБ задержали японского консула

Федеральная служба безопасности России в понедельник, 26 сентября, сообщила о задержании с поличным консула генконсульства Японии во Владивостоке.

В сообщении ЦОС ФСБ РФ говорится: «Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Приморском крае пресечена шпионская акция консула генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий японский дипломат задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае»

Сообщается также, что дипломат признал вину в нарушении российского законодательства. Консул Японии был объявлен persona non grata в связи с его деятельностью, по дипканалам японской стороне заявлен протест.

Москва, Иван Бабурин

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