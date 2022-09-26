Вслед за «Северным потоком-2» упало давление на газопроводе «Северный поток-1»

Оператор газопровода «Северный поток-1» компания Nord Stream AG вечером в понедельник, сообщила, что зафиксировали падение давления на обеих нитках «Северного потока», причины выясняются, сообщил.

В Nord Stream AG сообщили следующее: «Сегодня вечером диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются».

Напомним, что ранее в понедельник о резком падении давления на заполненной техническим газом нитке «А» «Северного потока -2» сообщил оператор Nord Stream 2 AG.

Оператор немедленно оповестили береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России о произошедшем инциденте. Идет расследование.

Москва, Иван Бабурин

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