В Мариуполе задержана террористка при попытке взорвать избирательный участок

Силовики Донецкой Народной Республики (ДНР) во вторник, 27 сентября, сообщили, что в Мариуполе задержали девушку, которая пыталась совершить теракт в одном из избирательных участков, сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).

Агентство со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР сообщает, что задержана девушка, которая в настоящее время содержится в Отделе по Борьбе с Организованной Преступностью (ОБОП).

«Задержанная пыталась совершить теракт, сделав закладку самодельного взрывного устройства (СВУ) напротив административного здания, где находился избирательный участок, а затем пыталась осуществить подрыв. Однако сделать это ей не удалось, она была задержана силами полиции. Личность задержанной уже установлена», – сообщил источник в правоохранительных органах ДНР.

Мариуполь, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»