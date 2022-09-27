МАГАТЭ сообщило о новых обстрелах ЗАЭС и призвало к созданию вокруг станции зоны безопасности

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник, 27 сентября заявил, что в понедельник и вторник зафиксированы новые обстрелы территории Запорожской АЭС (ЗАЭС), – сообщают СМИ.

В заявлении Гросси, распространенном во вторник пресс-службой МАГАТЭ говорится: «На этой неделе на территории Запорожской АЭС произошли новые обстрелы и взрывы, из-за которых в одном из машинных залов были разбиты окна, что еще раз подчеркивает срочную необходимость создания вокруг станции зоны безопасности. Обстрелы произошли впервые после нескольких дней затишья. Это говорит о том, что общая ситуация остается нестабильной и что необходимы немедленные действия для снижения риска крупной аварии на крупнейшей в Европе атомной электростанции, которая в настоящее время находится в центре зоны боевых действий».

Вена, Иван Бабурин

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