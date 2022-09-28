В США заключенная подала иск на тюрьму, где ей пришлось рожать на голом полу камеры

Заключенная из американского штата Мэриленд подала в суд на тюрьму, где отбывала наказание, за отказ оказать ей медицинскую помощь. Женщина заявила, что шесть часов рожала на полу в своей камере и к ней не подошла ни одна медсестра.

Схватки начались у Джазмин Валентайн поздно вечером в июле 2021 года. Она находилась в одиночной камере, где не было постельных принадлежностей, и ей пришлось устроиться на бетонном полу. Женщина уверяет, что кричала, звала на помощь, била кулаками по двери и стенам камеры, но медсестры из тюремного медпункта отказались к ней подходить.

Обеспокоенная женщина из соседней камеры позвонила парню роженицы. А тот дозвонился до сотрудников тюрьмы, чтобы потребовать помощи для Валентайн. Но никто не пришел.

Роды продолжались шесть часов, и к Валентайн впервые подошли только через 15 минут после рождения ребенка. Женщину с дочкой на машине скорой отправили в больницу, где у девочки нашли бактериальный стафилококк, устойчивый ко многим антибиотикам. Валентайн уверена, что ребенок заболел из-за антисанитарии в камере, передает AP.

Персонал медпункта решил, что заключенная имитировала роды, чтобы ее выпустили из одиночки. У Джазмин Валентайн это был первый ребенок.

Аннаполис, Наталья Рязанова

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