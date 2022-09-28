Артналету со стороны украинских неонацистов подверглись Херсон, Донецк и поселок Зайцево

Представитель экстренных служб Херсона в среду, 28 сентября, сообщил, что украинские боевики обстреляли по Политехнический университету в центре города, – сообщают СМИ.

Представитель херсонских экстренных служб сообщил: «Учебное заведение обстреляно, рядом детские площадки. Время, когда люди идут после работы, гуляют люди с детьми. Одно из зданий университета разрушено полностью. Пострадали несколько человек, им оказывается медицинская помощь».

Также сегодня, в среду, представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска обстреляли в Донецк и поселок Зайцево из артиллерии и танка.

В сообщении представительства в Telegram канале говорится: «Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.20 – н.п. Кирово – н.п. Зайцево: произведено пять выстрелов из танка... 18.45 – н.п. Первомайское – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра».

Херсон, Иван Бабурин

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