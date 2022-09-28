Госдеп и Пентагон категорически отрицают свою причастность к терактам на «Северных потоках»

Официальные представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге в среду, 28 сентября, заявил, что его ведомство считает утверждения о причастности США к диверсиям на газопроводах «Северный потока-1» и «Северный поток – 2» российской дезинформацией, – сообщают СМИ.

В ходе брифинга Прайс сказал: «Идея о том, что США каким-либо образом были вовлечены в диверсию в отношении этих трубопроводов, нелепа. Это не более чем функционирование российской дезинформации».

Со своей стороны представитель Пентагона также в среду, 28 сентября, заявил, что США не причастны к случившемуся с газопроводами «Северный поток».

Отвечая на соответствующий вопрос, представитель американского минобороны сказал: «Абсолютно не причастны».

Ранее сегодня, ФСБ России по материалам Генеральной прокуратуры РФ возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи со взрывами на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».

Отметим, что по данным Генпрокуратуры России, не позднее 26 сентября в районе острова Борнхольм совершены умышленные действия по повреждению газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток – 2».

Вашингтон, Иван Бабурин

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